Last Night in Soho - finałowy zwiastun. Olśniewająca Anya Taylor-Joy, zabójcze widowisko

Fot. screen zwiastuna Universal Pictures UK

Last Night in Soho to horror w reżyserii Edgara Wrighta, znanego między innymi z takich produkcji jak Baby Driver czy Scoot Pilgrim kontra Świat. W głównych rolach wystąpią Thomasin McKenzie i Anya Taylor-Joy, które błyszczą w finałowym zwiastunie. Wcielają się w dwie kobiety z zupełnie innych czasów, których losy zostaną ze sobą splecione. Główna bohaterka w snach zaczyna przenosić się do lat sześćdziesiątych, by śledzić historię początkującej piosenkarki. Zakochuje się w przepychu i luksusie, a jej zainteresowanie artystką przeradza się w obsesję. Jednak robi się naprawdę mrocznie, gdy odkrywa potworną zbrodnię, do której doszło wiele lat wcześniej.

Last Night in Soho - finałowy zwiastun. Jest mrocznie

Last Night in Soho - obsada, premiera i playlista na Spotify

Thomasin McKenzie wcieli się w Eloise, która przenosi się do lat sześćdziesiątych. Anya Taylor-Joy zagra piosenkarkę Sandy. W obsadzie znajdą się też Matt Smith, Diana Rigg, Rita Tushingham i Terence Stamp. Za reżyserię odpowiada Edgar Wright. Filmowiec napisał scenariusz razem z Krysty Wilson-Cairns. Tytuł zainspirował Quentin Tarantino, który przedstawił reżyserowi piosenkę Last Night in Soho. Edgar Wright opublikował też playlistę na Spotify akompaniującą produkcji.

Last Night in Soho

Polska premiera Last Night in Soho w kinach 29 października. Przed seansem warto zobaczyć naszą recenzję, napisaną podczas festiwalu w Wenecji.