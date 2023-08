Lato 2023 - 10 najlepszych filmów według IMDb. Barbie przegrywa z Żółwiami Ninja; Oppenheimer także bez korony

Fot. Materiały prasowe

Ciepłe dni powoli dobiegają końca, a dyniowa latte tylko czeka na to, by wreszcie wrócić do menu. To więc dobry czas na to, by spojrzeć wstecz i przyjrzeć się wszystkim filmom, które mogliśmy obejrzeć latem 2023 roku. A właściwie tylko tym najlepszym - przynajmniej według serwisu IMDb.

IMDb zbiera informacje o filmach i ludziach, którzy je tworzą. Jest uważanw za jedną z największych takich baz internetowych na świecie. The Direct postanowiło zebrać filmy, które można było obejrzeć latem 2023, a następnie stworzyć ranking na podstawie ocen, jakie wystawiono im we wspomnianym serwisie. Wyniki możecie zobaczyć poniżej.

Lato 2023 - 10 najlepszych filmów według IMDb

W zestawieniu znalazły się aż dwa filmy superbohaterskie: Spider-Man: Poprzez multiwersum i Strażnicy Galaktyki 3. Na liście TOP 10 nie mogło zabraknąć też Barbie, jednak na o wiele niższym miejscu, niż wielu z was mogło założyć. O wiele lepiej poradził sobie jej rywal w box office, czyli Oppenheimer, jednak i jemu nie udało się zdobyć korony.