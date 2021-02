Łazik Perseverance wylądował. Początek nowej ery eksploracji Marsa

Źródło: NASA

W najbliższej dekadzie walka o zaznaczenie obecności człowieka w kosmosie nabierze rozpędu. Wysoce wyspecjalizowany łazik Perseverance produkcji NASA 18 lutego wylądował na powierzchni Marsa, rozpoczynając tym samym swoją wieloletnią misję. Wyposażony w szereg przyrządów badawczych będzie poszukiwał na dnie krateru Jezero dowodów na to, że dawniej na powierzchni planety kwitło życie.

Tuż po wylądowaniu amerykańska agencja kosmiczna podzieliła się pierwszym zdjęciem wykonanym przez przyrządy optyczne Perseverance, które prezentuje najbliższe otoczenie wokół łazika:

Fotografię wykonano w bardzo niskiej rozdzielczości, jednak nie reprezentuje ona faktycznych możliwości układu optycznego łazika. Już 19 lutego NASA ma opublikować materiały w docelowej rozdzielczości, a wśród nich powinny znaleźć się ujęcia z procesu podchodzenia do lądowania.

Warto zauważyć, że rolą Perseverance nie jest wyłącznie poszukiwanie śladów obecności organizmów żywych. W trakcie misji zostaną przetestowane systemy oraz rozwiązania, które w przyszłości pomogą w przeprowadzeniu załogowych misji na Marsa. Łazika wyposażono m.in. w autonomicznego drona przystosowanego do patrolowania obszaru w odległości do jednego kilometra od stacji bazowej na Perseverance. Przedstawiciele amerykańskiej agencji chcą sprawdzić, czy pojazdy tego typu sprawdzą się do patrolowania i mapowania powierzchni planety na szeroką skalę.

Ale z punktu widzenia przyszłych marsonautów najistotniejsze wydają się testy systemu ekstrakcji tlenu z dwutlenku węgla. To dzięki takim narzędziom możliwe będzie założenie stałej bazy marsjańskiej i zapewnienie habitatowi dostępu do życiodajnego pierwiastka.

Z kolei dla postronnych użytkowników niezwykły będzie sam medialny przebieg misji. Łazik Perseverance ma swój profil na Twitterze, na którym prowadzona jest pierwszoosobowa relacja, a NASA chce regularnie wrzucać zdjęcia oraz nagrania dźwiękowe z misji do wirtualnego albumu, abyśmy mogli na bieżąco śledzić to, co dzieje się na Marsie. Jednym ze stałym elementów promujących misję będzie cotygodniowy plebiscyt na najlepszą fotografię wykonaną przez Perseverance.