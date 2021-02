Marvel - Wolverine szybszy niż Elon Musk? X-Meni rozważają kolonizację Marsa

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

NASA/Marvel/YouTube

Miłośnicy astronomii w ostatnich dniach żyją wieściami związanymi z Marsem; na orbicie Czerwonej Planety zaczęły właśnie krążyć nowe sondy - chińska Tianwen-1 i należąca do Zjednoczonych Emiratów Arabskich Al-Amal. W dalszym ciągu swoje plany podboju tego ciała niebieskiego rozwija również Elon Musk. Wygląda jednak na to, że w kosmicznym wyścigu może go pokonać... Wolverine.

W 3. zeszycie utrzymanej w niezwykle brutalnej konwencji serii Black, White & Blood pojawiła się historia o tytule Red Planet Blues. W jej ramach Logan udał się właśnie na Czerwoną Planetę, gdzie napotkał pododdział grupy złowrogich naukowców z A.I.M. Jak się okazało, pracowali oni nad stworzeniem zupełnie nowej cywilizacji, która docelowo powinna zniszczyć Ziemię. Rosomak postanowił jednak wziąć sprawy w swoje ręce: najpierw zniszczył należącego do A.I.M. robota z innego wymiaru, by później zabić samych naukowców.

Sęk w tym, że gdy po Wolverine'a przybyła Magik, zamierzając go przetransportować na macierzystą wyspę mutantów, Krakoę, heros zasugerował, iż istoty z genem X mogłyby skolonizować Marsa i na trwałe zamieszkać na Czerwonej Planecie. Bohaterka jak na razie torpedowała jego zamiary, tłumacząc, że przeniesienie mutantów z Krakoi byłoby niezwykle wymagającą operacją.

Wolverine: Black, White & Blood #3 - plansze

To nie pierwszy raz, gdy w komiksach o X-Menach pojawiają się historie związane z objęciem przez mutantów władzy nad inną planetą. Już w 1991 roku pokazano ciało niebieskie o nazwie Haven, na którym zadomowiła się nieliczna grupa uciekających przed zagładą herosów (Logan został tu nawet władcą). W zeszycie Uncanny Avengers #20 X-Meni zarządzali Planetą X, natomiast w Powers of X #1 faktycznie zamieszkali na Marsie - wówczas jednak zaprojektowani przez Mistera Sinistera mutanci ostatecznie doprowadzili do upadku kolonii.