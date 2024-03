Léa Seydoux: bycie kobietą na ekranie jest łatwiejsze w Europie. Hollywood "nie pozwala im się starzeć"

fot. Warner Bros.

Léa Seydoux niedawno zagrała w Diunie 2 jako Lady Margot Fenring. To jednak nie jej jedyne spotkanie z wielkimi hollywoodzkimi produkcjami. Pojawiła się także chociażby w dwóch filmach o sławnym agencie 007, a dokładnie Nie czas umierać i Spectre. Aktorka w rozmowie z Harper’s Bazaar przyznała jednak, że jeśli chodzi o branżę rozrywkową, to kobietom jest łatwiej w Europie niż w Hollywood. Dlaczego?

Léa Seydoux o Hollywood

Léa Seydoux stwierdziła w rozmowie z Harper’s Bazaar:

Branża w Ameryce... Wydaje mi się surowa dla kobiet. Nie pozwala im się starzeć. Nie chcę obawiać się, że przestanę być atrakcyjna, ani że stracę kontrakt. W Ameryce to kwestia ekonomiczna, a kiedy to staje się kwestią zarobkową, tracisz wolność. Nie czuję się komfortowo z faktem, że muszę być idealna pod każdym względem. Bycie kobietą na ekranie jest łatwiejsze w Europie.

Aktorka dodała:

Moją mocną stroną jest to, że jestem w stanie podróżować i się przystosować. Mam więcej swobody, ponieważ jestem europejską aktorką, co mi odpowiada. Nie próbuję zdobyć popularności, po prostu staram się dobrze bawić. W Ameryce trzeba się dostosować. A ja nie chcę się dostosowywać do systemu - chcę, żeby system dostosował się do mnie.

Co ciekawe, jej najnowszy projekt, The Beast, jest satyrą mainstreamowego amerykańskiego kina i jego obsesji na punkcie młodości.

