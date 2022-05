Emmanuelle - Léa Seydoux zagra tytułową bohaterkę w nowej wersji słynnego filmu erotycznego

Léa Seydoux in Metro-Goldwyn-Mayer Pictures/Columbia Pictures/EON Productions’ action adventure SPECTRE.

Emmanuelle to powieść wydana w języki francuskim w 1967 roku, której autorką jest Emmanuelle Arsan. Opowiada o seksualnych przygodach tytułowej bohaterki poprzez serię śmiałych, erotycznych fantazji. Książka doczekała się filmowej adaptacji w 1974 roku, która dała początek wysmakowanemu i artystycznemu kinu erotycznemu. Po raz pierwszy tak śmiałe, ale ciągle utrzymane w granicach dobrego smaku, sceny erotyczne trafiły do widzów jako produkt dostępny w ramach kultury masowej, a bohaterka stała się symbolem seksu i wolnej miłości dla wielu pokoleń. W głównej roli wystąpiła Sylvia Kristel, a produkcję wyreżyserował Just Jaeckin.

W nowej adaptacji powieści w roli Emmanuelle wystąpi Léa Seydoux (Nie czas umierać). Obraz wyreżyseruje Audrey Diwan, zdobywczyni Złotego Lwa w Wenecji za film Zdarzyło się. Będzie to jej debiut w filmie angielskojęzycznym. Ponadto reżyserka napisała scenariusz wraz z Rebeccą Zlotowski.

Léa Seydoux (Miłosierny)

Nowa wersja Emmanuelle trafi na rynek filmowy w Cannes. Wild Bunch International i CAA Media Finance przedstawią projekt kupującym w środę, 18 maja, podczas prezentacji z udziałem Diwan.