Uniwersum League of Legends powiększy się o trzy gry w 2023 roku. Wśród nich jest nowe RPG akcji - The Mageseeker

fot. Riot Forge

Na oficjalnym kanale Riot Forge w serwisie YouTube opublikowano krótkie wideo, które przedstawia nadchodzące gry w uniwersum League of Legends. Przedstawiono w nim trzy produkcje, które zadebiutują na rynku w 2023 roku. Wśród nich znalazły się dwa ujawnione wcześniej tytuły oraz jeden zupełnie nowy.

Latem tego roku zagramy w CONVERGENCE: A League of Legends Story, dwuwymiarową platformówkę od Double Stallion Games, w której gracze otrzymają możliwość manipulowania czasem. Na jesień zaplanowano zaś premierę Song of Nunu: A League of Legends Story, przygodówki od studia Tequila Works.

Najwcześniej, bo tegoroczną wiosną, zadebiutuje projekt, który dopiero co ujawniono. The Mageseeker: A League of Legends Story to RPG akcji od studia Digital Sun (autorów dobrze ocenianego Moonlightera). Gracze wcielą się tu w Sylasa, a akcja zostanie osadzona w Demacii.