Co dzieje się z mężczyznami, którzy oskarżyli Michaela Jacksona? Dostaniecie odpowiedź

Źródło: materiały prasowe

Ogłoszono, że powstanie sequel dokumentu Leaving Neverland: Ciemna strona Michaela Jacksona, który zadebiutował w 2019 roku i został nawet nagrodzony Emmy. Kontynuacja została zatytułowana Surviving Michael Jackson i będzie trwać godzinę. Zadebiutuje 18 marca 2025 roku na brytyjskim Channel 4.

Widzowie będą mogli przekonać się, co dzieje się u Wade'a Robsona i Jamesa Safechucka. Mężczyźni skarżyli znanego piosenkarza o to, że molestował ich, gdy byli nieletni. Michael Jackson całe życie zaprzeczał oskarżeniom, a po jego śmierci robi to jego majątek. Sequel ma pokazać, w jakim stopniu spadkobiercy piosenkarza walczyli i nadal walczą o sprawiedliwość, mimo ataków ze strony fanów Króla Popu i spadkobierców artysty. Warto jednak przypomnieć, że choć Michaelowi Jacksonowi postawiono liczne zarzuty za życia, to sąd uznał go za niewinnego.

HBO, które wyprodukowało Leaving Neverland, nie będzie odpowiadać za sequel. W 2020 roku przegrało batalię prawną z majątkiem Króla Popu. Surviving Michael Jackson wyreżyseruje Dan Reed.