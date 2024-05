Lee z pierwszym zwiastunem. Kate Winslet jako korespondentka podczas II wojny światowej

fot. Sky Original

Lee zadebiutowała we wrześniu 2023 roku na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto, gdzie doczekała się ciepłego przyjęcia od krytyków. W serwisie Rotten Tomatoes może pochwalić się 68% pozytywnych ocen z 25 recenzji. Film został oparty na powieści The Lives of Lee Miller autorstwa Antony’ego Penrose’a, który opisał niezwykłe poświęcenie tytułowej bohaterki, której celem było ukazanie dramatycznych wydarzeń podczas II wojny światowej. Produkcja zadebiutuje w brytyjskich kinach rok po swojej festiwalowej premierze i właśnie doczekała się pierwszego zwiastuna. W głównej roli zobaczymy Kate Winslet.

Lee – pierwszy zwiastun

Lee – o czym jest?

Historia opowiada o Lee Miller (Winslet), amerykańskiej fotografce, która zdecydowała się udokumentować prawdę o nazistowskim reżimie. Pomimo wielu przeciwności losu, jakie napotkała podczas pracy korespondentki wojennej, Lee udało się uchwycić niektóre z najważniejszych wydarzeń z II wojny światowej, co wymagało od niej wielkiego poświęcenia.

Film wyreżyserowała Ellen Kuras (Ozark, Legion). Scenariusz napisały Liz Hannah, John Collee oraz Marion Hume.

Poza Winslet w obsadzie znaleźli się Marion Cotillard, Andrea Riseborough, Andy Samberg, Noémie Merlant, Josh O'Connor, Alexander Skarsgård, Arinzé Kene, Vincent Colombe, Patrick Mille, Samuel Barnett, Zita Hanrot oraz James Murray.

Lee – premierę wyznaczono na 13 września 2024 roku. Nie wiadomo, czy film trafi również do polskich kin.