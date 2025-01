Gęsia skórka - pisarz o 2. sezonie. Ulica Strachu dostanie trzy kolejne filmy

fot. Disney+

Reklama

R.L. Stine porozmawiał z portalem The Hollywood Reporter z okazji promocji nadchodzącego drugiego sezonu Gęsiej skórki, którą Disney+ rozpocznie 2025 rok. Przy okazji pisarz potwierdził, że uniwersum Ulicy strachu na Netflixie się rozwija. Powstaną trzy kolejne filmy, nad którymi już pracują scenarzyści. Stine zapewnił, że "trzyma kciuki" za ich realizację. W 2021 roku trylogia odniosła znaczący sukces.

Gęsia skórka - czy 2. sezon jest zgodny z książkami Stine'a?

Pisarz przyznał, że jest pozytywnie zaskoczony tym, jak twórcy serialu starają się oddać wierność materiałowi źródłowemu.

- Kiedy piszę książkę z serii Gęsia skórka, najważniejsze są dla mnie twisty i zaskoczenia. Ktoś napisał kwestię, która chciałbym, żeby była moja, do filmu, w którym Jack Black wcielał się we mnie. Na końcu mówi: "Każda historia ma swój początek, środek i twist", co perfekcyjnie opisuje Gęsią skórkę. Doskonale opisuje również ten serial. Nie uważam go za przewidywalny. (...) Kolejna rzecz, która mi się podoba i jest również w książkach to fakt, że rodzic jest zawsze niepotrzebny. Albo nie wierzy dzieciakowi albo nie ma go w pobliżu.

Gęsia skórka z Davidem Schwimmerem w roli głównej wejdzie 10 stycznia na Disney+. Przed seansem obejrzyj zwiastun TUTAJ.