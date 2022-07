Top Gun: Maverick inspiracją dla Legalnej Blondynki 3? Tak twierdzi Reese Witherspoon

fot. MGM

Od 2018 roku w sieci pojawiają się doniesienia na temat filmu Legalna Blondynka 3. Początkowo zakładano, że trafi on do kin w walentynki 2020 roku, później premierę przesunięto na maj 2022 roku, ale tego terminu również nie udało się dotrzymać. Aktualny status tej produkcji nie jest do końca jasny, bo od dłuższego czasu nie dostaliśmy żadnych nowych informacji na jego temat.

Reese Witherspoon, która wciela się w główną bohaterkę, jest jednak dobrej myśli. W rozmowie z serwisem USA Today wspomniała, że nadal ma nadzieje na pozytywne doprowadzenie projektu do końca. Wspomniała również o... inspiracjach Top Gun: Maverick.

W dalszym ciągu mam nadzieję, że Legalna Blondynka 3 powstanie we właściwy sposób. To tak, jak z Top Gun: czekali naprawdę długi czas na stworzenie kolejnej części filmu i podobało mi się, jak zawarli w tym element nostalgii. Dało nam to wiele inspiracji na temat tego, co chcemy zrobić z Elle Woods i jak upewnić się, by zawrzeć wszystkie elementy, które wtedy miały znaczenie dla widzów.

Pierwsza i druga odsłona serii Legalna blondynka trafiły do kin odpowiednio w 2001 i 2003 roku. Łącznie zarobiły ponad 267 milionów dolarów.