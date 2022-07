Kraven Łowca – czy postać będzie bezwzględnym myśliwym znanym z komiksów? Aktor wyjaśnia

fot. Marvel

W czerwcu Aaron Taylor-Johnson w jednym z wywiadów wypowiedział się na temat postaci, w którą wcieli się w niedalekiej przyszłości. Mowa o tytułowym bohaterze filmu Kraven Łowca. W rozmowie wspomniał on, że będzie on "miłośnikiem zwierząt" i "obrońcą naturalnego świata", co sugerowało duże różnice względem komiksów. Przypomnijmy, że tam był on przedstawiany jako bezwzględny myśliwy, który nie miał żadnych oporów przed polowaniem.

Słowa aktora wywołały spore poruszenie wśród fanowskiej społeczności. Taylor-Johnson został o nie zapytany przez jednego z dziennikarzy serwisu Comicbook podczas promocji Bullet Train. Zapewnił on, że jego wcześniejsza wypowiedź była wyjęta z kontekstu.

Nie mogę potwierdzić żadnych szczegółów czy czegokolwiek. Uważam również, że zostało to [wspomniane powyżej słowa - przyp. red.] wyjęte z kontekstu i rozdmuchane. Wydaję mi się, że wiesz co miałem wtedy na myśli mówiąc, że jest obrońcą naturalnego świata - to prawdopodobnie bardziej trafne, powinienem na tym poprzestać i nie mówić nic więcej. Musisz zrozumieć, że jest on myśliwym, pochodzi ze świata łowców i to ma wiele aspektów. To co kocham w tej postaci, to fakt, że jest ludzka i ma wady. Kraven jest wspaniałą postacią. Sergei Kravinov to wspaniała postać, bo to ktoś kto naprawdę rozumie samego siebie i ma wady. To postać, która powstała lata temu i teraz powraca w nowej erze, ale czy będzie to łowca, którego wszyscy chcą zobaczyć? Oczywiście!

Kraven Łowca - premiera w kinach 13 stycznia 2023 roku. Poza Aaronem Taylorem-Johnsonem w obsadzie są również m.in. Russel Crowe, Fren Hechinger, Ariana DeBose, Christopher Abbot oraz Alessandra Nivola.