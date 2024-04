Reese Witherspoon wraca do Legalnej blondynki. Ma powstać serial Amazona

Źródło: materiały prasowe

Reklama

Jak donosi portal Deadline, Reese Witherspoon postanowiła powrócić do jednego ze swoich największych hitów, czyli Legalnej blondynki. Wraz ze swoją firmą Hello Sunshine ma stworzyć serial, rozgrywający się w tym uniwersum. Projekt powstanie w Amazon MGM Studios.

Producentami wykonawczymi są Josh Schwartz i Stephanie Savage pod szyldem Fake Empire, Reese Witherspoon i Lauren Neustadter z Hello Sunshine, a także Marc Platt, producent filmowej franczyzy Legalna blondynka. Produkcją zajmą się Hello Sunshine i Amazon MGM Studios. Fabuła serialu jest na razie trzymana w tajemnicy, ale Deadline określił projekt spin-offem.

Warto wspomnieć, że Hello Sunshine we współpracy z Amazon MGM Studios już wcześniej stworzyło chwaloną serię limitowaną Daisy Jones & the Six na podstawie książki Taylor Jenkins Reid.

Źródła Deadline twierdzą także, że Hello Sunshine i Amazon myślą o tym, by jeszcze bardziej rozszerzyć uniwersum Legalnej blondynki i rozważają stworzenie drugiego serialu, ale jak na razie to tylko pomysł.