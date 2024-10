Nowy film fantasy ma uroczą maskotkę. Czy to kolejny Baby Yoda?

youtube.com

Reklama

Najnowszy film przygodowy studia A24 przedstawi nam uroczego stworka o imieniu Ochi. Trudno nie porównywać pociesznej kreatury do bardzo popularnego w ostatnich czasach Grogu z serialu The Mandalorian, szerzej znanego jako Baby Yoda. Bobas nieco przywrócił w popkulturze miłość i zainteresowanie do uroczych kompanów bohaterów filmowych. Choć sam Ochi zdaje się swoim designem znacznie bardziej przypominać istotkę nazwaną Gizmo z dwuczęściowej sagi Gremlinów.

Legend of Ochi - zwiastun filmu

Legenda Ochi ma opowiadać oryginalną historię o małej dziewczynce Yuri wysłanej w góry. Trafia do domu w któym uczy się dzieci nie wychodzić po zmroku, gdyż w okolicy żyją niebezpieczne istoty, czyli tytułowe ochi. W trakcie filmu Yuri zapoznaje się z małym i uroczym przedstawicielem gatunku. Oboje muszą uciekać przed ścigającymi ich opiekunami dziewczynki.

Legend of Ochi - premiera, obsada

Premiera filmu zapowiadana jest na koniec lutego przyszłego roku. Za reżyserię odpowiadać Isaiah Saxon, dla którego jest to debiut. W obsadzie pojawią się Willem Dafoe jako opiekun ośrodka i Helena Zengeljako Yuri. Oprócz tego na planie znajdą się też Emily Watson i Finn Wolfhart.