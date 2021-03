Gremliny: twórca stworów pokazał alternatywne projekty. Gizmo mógł wyglądać zupełnie inaczej

fot. materiały prasowe

Gremliny rozrabiają to popularny horror komediowy z 1984 roku. Film wyreżyserował Joe Dante, a za scenariusz odpowiadał Chris Columbus. Jeśli zaś chodzi o efekty specjalne i wizerunek filmowych Gremlinów, ich autorem jest Chris Walas i to właśnie on uznawany jest za prawdziwego twórcę tych potworków (co uwzględnione jest również w napisach końcowych filmu). Artysta pracował m.in. przy Powrocie Jedi, remake'u Muchy czy Arachnofobii. Wciąż tworzy kolejne stwory, dzieląc się swoimi pracami na Twitterze i swojej oficjalnej stronie. W ostatnim czasie pokazał fanom porzucone szkice, z których jeden jest alternatywnym projektem postaci Gizma. Artysta na potrzeby filmów zbudował wiele marionetek, które ostatecznie nigdy nie zostały wykorzystane.

Zobaczcie:

https://twitter.com/walas_chris/status/1373650164053766147

https://twitter.com/walas_chris/status/1373772713555234818

Gremliny powrócą w produkowanym dla HBO Max serialu animowanym pt. Gremlins: Secrets of the Mogwai, którego akcja rozgrywa się w Szanghaju w latach 20. XX wieku.

Przypominamy, że serialowe Gremliny mogą liczyć na kolejny sezon. HBO zamówiło bowiem kolejną serię animowanej produkcji jeszcze przed premierą pierwszej. Gremlins: Secrets of the Mogwai to projekt, za który odpowiada Amblin Television oraz Warner Bros Animation.