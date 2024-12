Serial skasowany po dwóch sezonach. Zapowiadał się na perełkę, ale pojawiły się problemy

Źródło: FX

FX zdecydowało się anulować Starego człowieka po dwóch sezonach. Informację przekazał portal Deadline. Produkcja pojawiła się na małym ekranie w czerwcu 2022 roku. Okazała się hitem – zyskała tytuł najczęściej oglądanej premiery serialu kablowego od stycznia 2021 roku i stała się najpopularniejszym debiutem (wyniki liczone w pierwszy weekend) serialu FX na platformie Hulu. Stary człowiek był dwukrotnie nominowany do Złotych Globów i Emmy. John Lithgow został nawet nagrodzony Satelitą za rolę Harolda Harpera w serialu. Skąd więc decyzja o anulacji?

Stary człowiek skasowany po dwóch sezonach

W ciągu kręcenia ostatnich dwóch sezonów produkcja Starego człowieka była kilkukrotnie wstrzymywana. Zdjęcia do 1. sezonu rozpoczęły się w 2019 roku. Gdy zostały trzy odcinki do końca, trzeba była zawiesić prace na planie najpierw z powodu pandemii, a później ze względu na chorobę Jeffa Bridgesa, który grał głównego bohatera. Następnie w trakcie kręcenia 2. sezonu wybuchł strajk WGA, przez który przerwa między sezonami wydłużyła się do dwóch lat i trzech miesięcy.

Trudno utrzymać zainteresowanie widzów na tak długo. Mimo dobrych ocen krytyków, 2. sezon nie okazał się tak dużym sukcesem jak poprzedni. Możemy więc domyśleć się, że te skomplikowane kulisy i niezadowalające wyniki oglądalności 2. sezonu przyczyniły się do anulacji serialu.

