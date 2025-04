Legenda horroru nie chodzi do kina? Oscarowy film oglądał na zegarku

Fot. Materiały prasowe

David Cronenberg – reżyser, scenarzysta i aktor, a jednocześnie legenda w świecie horroru – w rozmowie z Jimem Jarmuschem dla magazynu Interview powiedział, że nie przepada za chodzeniem do kina. Przyznał, że zawsze ogląda filmy z napisami, ponieważ ma problemy ze słuchem, a w dodatku parking w Toronto nie jest najlepszy. Dodał:

Oglądam filmy w prawdziwych kinach tylko od czasu do czasu, głównie na festiwalach filmowych. I zauważyłem, że projekcja nie zawsze jest świetna. Pamiętam, jak byłem na scenie w Wenecji. Ze mną byli Spike Lee i kilka innych osób. Mówił o Katedrze Kina i całym jej religijnym aspekcie. A ja mu odpowiedziałem: „Spike, oglądam Lawrence'a z Arabii (film nagrodzony siedmioma Oscarami - przyp. red.) na moim zegarku, a jest tam tysiąc wielbłądów. Widzę każdego z nich”. Żartowałem, ale to, co miałem na myśli, to fakt, że dla mnie chodzenie do kina nie jest czymś tak wspaniałym. Może dlatego, że jestem już starszy. Nie mam poczucia wspólnoty.

David Cronenberg jest za to zachwycony tym, jak technologia tak rozwinęła się na przestrzeni lat. „Zauważyłem, że ludzie rozmawiający o streamingu potrafią być tak pełni pasji, jak my byliśmy po obejrzeniu filmu w kinie. To inne, ale nie uważam, że gorsze. Nie tęsknię też za pracą przy filmie. Montaże i cięcia były dla mnie koszmarem; były bardzo ograniczające” podsumował. Dodał, że nie czuje również nostalgii za starymi filmami i starym sposobem kręcenia filmów.

Kim jest David Cronenberg? Zyskał sławę dzięki bardzo krwawym horrorom. Na wczesnym etapie kariery nakręcił takie obrazy jak Dreszcze, Pomiot i Skanerzy. Jednym z najbardziej przełomowych filmów w jego karierze była Mucha, która stała się dużym sukcesem kasowym i udowodniła, że jest reżyserem, z którym warto się liczyć. Za swoje kontrowersyjne widowisko Crash: Niebezpieczne pożądanie otrzymał Nagrodę Specjalną Jury w Cannes. Na Festiwalu Filmowym w Wenecji został odznaczony Złotym Lwem za całokształt twórczości. Jego nazwisko na zawsze zapisało się na kartach gatunku body horror.