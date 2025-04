Kwiecień 2025 w sieci Multikino - co obejrzeć? Lista premier

fot. Warner Bros. Pictures

Nie brak w kwietniu w sieci Multikino wielkich premier, które na pewno przyciągną przed ekrany wielu widzów, bo zdecydowanie jest co oglądać!

Multikino – premiery na kwiecień

Już 4 kwietnia zaczynamy od Minecrafta, czyli adaptacji gry, którą znają wszyscy. W fabule grupka ludzi trafia do świata tej gry i próbuje się z niej wydostać. Po pierwszych opiniach wszyscy są w szoku, bo to coś innego, niż się spodziewali, i bynajmniej nie przypomina Jumanji. W rolach głównych występują Jason Momoa, Jack Black, Emma Myers, Danielle Brooks oraz Kate McKinnon.

11 kwietnia pojawi się intrygujący film akcji Amator. W filmie żona zatrudnionego w CIA kryptologa ginie w zamachu terrorystycznym w Londynie. Osobiste zaangażowanie w sprawę przekreśla jego szanse w pracy w agencji, więc postanawia szantażować swoich szefów, aby został wyszkolony jako agent i mógł wyruszyć w pogoń za zamachowcami. Tego samego dnia premierę będzie miał arcyciekawy thriller Przyjmij/odrzuć – o randce, podczas której kobieta musi zabić osobę, z którą się spotkała, albo tajemniczy zabójca zrobi krzywdę jej bliskim.

Największą i najbardziej oczekiwaną premierą kwietnia są Grzesznicy, czyli nietypowa historia o wampirach od Ryana Cooglera, twórcy Czarnej Pantery. Choć premiera przypada na 18 kwietnia, film będzie można oglądać już od 16 kwietnia. Chcąc zostawić za sobą burzliwą przeszłość, bracia bliźniacy (Jordan) wracają do rodzinnego miasta, żeby zacząć życie od nowa. Na miejscu przekonują się, że czeka na nich jeszcze gorsze zło.

W piątek 25 kwietnia premierę będzie miał kryminał Księgowy 2. Christian Wolff (Ben Affleck) ma talent do rozwiązywania skomplikowanych problemów. Tym razem Affleckowi towarzyszy Jon Bernthal w roli jego brata. Kino akcji na dobrym poziomie. Tego samego dnia do kin trafi Until Dawn, czyli pomysłowy horror oparty na grze pod tym samym tytułem.

W kwietniu na ekrany powrócą także Gwiezdne wojny: Część III - Zemsta Sithów! Wszystko z okazji 20-lecia. Jeden z najlepiej ocenianych filmów Gwiezdnej Sagi będzie wielką przygodą dla widzów, którzy nie mieli okazji obejrzeć go na wielkim ekranie.

Multikino to nie tylko filmy

Od 8 kwietnia Multikino, dzięki współpracy z CANAL+, będzie pokazywało ćwierćfinałowe, półfinałowe i finałowy mecz Ligi Mistrzów UEFA na wielkich kinowych ekranach. Liga Mistrzów UEFA to międzynarodowe, klubowe rozgrywki piłkarskie przeznaczone dla najlepszych męskich drużyn, zajmujących czołowe miejsca w europejskich ligach krajowych.

Multikino dla najmłodszych

Poza Minecraftem, który również jest przeznaczony dla dzieci, do kin trafią dwie animacje – obie premierę będą miały 25 kwietnia.

Pierwszą propozycją jest Hitpig. Świniak zawodowiec. Hitpig jest świnią. To nie ocena, tylko stwierdzenie faktu. Hitpig ma różowy ryj, zakręcony ogonek i pociąg do koryta. Od prosiaka zajmuje się odszukiwaniem zaginionych zwierząt i jest mistrzem w swoim fachu.

Drugi tytuł to Niesamowite przygody skarpetek. Jest to pełna humoru i niecodziennych zdarzeń adaptacja bestsellerowej serii Justyny Bednarek wydanej w Polsce nakładem Poradni K. Książki o skarpetkach podbiły serca dzieci i rodziców w całej Polsce, trafiając do kanonu lektur szkolnych i sprzedając się w nakładzie ponad miliona egzemplarzy.

Kultowe kino w Multikinie

Seria Obcy na wielkim ekranie! 5 kwietnia pierwsza część w wersji reżyserskiej – Obcy – 8. pasażer Nostromo, a 7 i 12 kwietnia kontynuacja w postaci filmu Obcy – decydujące starcie Jamesa Camerona, w wersji rozszerzonej.

