Legion samobójców 2 - czy w filmie pojawi się Starro? Złoczyńcę mógł wprowadzić już materiał z planu

Warner Bros

W sobotę, 22 sierpnia, odbyło się 24-godzinne wirtualne wydarzenie DC Fandome, na którym były promowane produkcje oparte na komiksach DC. Swój panel miało widowisko Legion samobójców: The Suicide Squad. Dowiedzieliśmy się na nim kto jest kim w produkcji. Pokazano również materiał zza kulis filmu. Szybko stał się on polem dla analizy dla fanów. Odkryli oni bowiem, że złoczyńca filmu mógł już zostać zaprezentowany właśnie w tym wideo. Otóż odkryto, że w dwóch kadrach na twarzach przypadkowych żołnierzy są przyklejone stworki wyglądające jak rozgwiazdy. Fani komiksów od razu mogą domyślić się, że to budzi skojarzenie ze Starro, kosmicznym bytem, złoczyńcą przypominającym właśnie wielką rozgwiazdę, który umieszczając mniejsze byty na twarzach osób potrafi je kontrolować. W komiksach miał nawet pod władaniem całą populację Nowego Jorku. Być może zatem to on okaże się głównym przeciwnikiem tytułowego zespołu w produkcji.

Legion samobójców 2 - Starro

W widowisku występują: Margot Robbie jako Harley Quinn, Idris Elba jako Bloodsport, Joel Kinnaman jako Rick Flag, Viola Davis jako Amanda Waller, Jai Courtney jako Kapitan Boomerang, John Cena jako Peacemaker, David Dastmalchian jako Polka-Dot Man, Daniela Melchior jako Ratcatcher 2, Steve Agee jako King Shark, Nathan Fillion jako TDK, Mayling Ng jako Mongal, Flula Borg jako Javelin, Sean Gunn jako Weasel, Michael Rooker jako Savant, Pete Davidson jako Blackguard, Peter Capaldi jako Thinker, Alice Braga jako Sol Soria, Storm Reid jako Tyla, córka Bloodsporta, Juan Diego Botto jako Generał Luna i Joaquín Cosío jako Generał Dywizji Suarez.

Legion samobójców: The Suicide Squad - premiera filmu 6 sierpnia 2021 roku.