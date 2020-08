Legion samobójców 2 - kim są nowe postacie w Suicide Squad? Historia, moce i... UFO

Peacemaker (John Cena) – Christopher Smith aka Peacemaker to postać opisana przez samego Cenę jako „arogancki Kapitan Ameryka”. W komiksach był on pacyfistą i dyplomatą, tak bardzo pragnącym pokoju na świecie, że z czasem postanowił eliminować kolejnych watażków wojennych i dyktatorów, działając w przebraniu mściciela. Później wyjawiono, że prawdziwą przyczyną krucjaty Peacemakera były choroba dwubiegunowa i schizofrenia; Smith był bowiem przytłoczony wstydem i poczuciem winy, które pojawiły się w nim, gdy tylko dowiedział się, że jego ojciec był komendantem w nazistowskim obozie zagłady. Ten antybohater jest mistrzem rozmaitych sztuk walki i doskonałym taktykiem, posiada kuloodporny pancerz i hełm emitujący powalające wroga fale dźwiękowe, jak również przemieszcza się za pomocą myśliwca taktycznego. W następstwie choroby psychicznej Smith zaczął wierzyć, że w jego hełmie żyją dusze tyranów, którym odebrał on życie.