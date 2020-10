Legion Samobójców 2 - Gunn miał całkowitą swobodę decydowania o losie bohaterów

Empire

Legion samobójców: The Suicide Squad będzie nowym podejściem do drużyny tytułowych bohaterów. Reżyserem kontynuacji jest James Gunn, który na swoim Twitterze zdradził, że żadna z postaci jego filmu nie może czuć się bezpiecznie.

Gunn na swoim Twitterze postanowił zabawić się z fanami i zadał pytanie: "Jak myślisz, jakie dwie postaci najprawdopodobniej przeżyją #TheSuicideSquad?”. Jeden z użytkowników napisał, że z pewnością będzie to Harley Quinn, ponieważ jest ona zbyt ważna dla studia. Podobnie jak np. King Shark, wobec którego studio ma mieć dalsze plany. Gunn odpowiedział na ten wpis podkreślając, że żadna z postaci w jego filmie nie jest chroniona przez DC i studio Warner Bros.

Dali mi wolną rękę, abym mógł robić to, co chciałem. To była jedna z rzeczy, na które zgodziliśmy się, zanim przyjąłem od nich prace. Nie szukałem okazji do szokowania dla samego szokowania, ale chciałem, aby publiczność miała świadomość, że wszystko może się zdarzyć.

Legion Samobójców 2

Dodatkowo twórca zdradził, że film będzie wybuchową jazdą bez trzymanki. Całość ma zawierać ogromną liczbę eksplozji i popisów kaskaderskich. Nie zrobił jeszcze takiego filmu z taką ilością eksplozji i akcji.