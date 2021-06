Legion samobójców 2 - James Gunn o powiązaniach z pierwszą częścią

fot. materiały prasowe

Legion samobójców 2 nie jest sequelem ani rebootem, ale czymś pomiędzy. Wynikało to ze słów Johna Ceny, o których pisaliśmy 18 czerwca 2021 roku. Nowy wywiad Jamesa Gunna udzielony magazynowi Total Film zasadniczo to potwierdza i zarazem można wywnioskować, że jest trochę reboot i trochę kontynuacja. Zasadniczo można było to wywnioskować z samego zwiastuna, bo w końcu na ekranie powraca kilka postaci z filmu Legion samobójców, ale dobrze, że sam reżyser sprecyzował tę kwestię i nie pozostawił pola do spekulacji.

- Na ekranie nie ma nic co w jakimkolwiek stopniu byłoby sprzeczne z filmem Davida. Według mnie oryginał miał nadzwyczajny casting, zwłaszcza postaci, które wykorzystałem. Zmieniłem w koncepcji to, co chciałem i nie naprawiałem nic, co nie było zepsute.

Z pierwszej części powracają Amanda Waller (Viola Davis), Harley Quinn (Margot Robbie), Jai Courtney (kapitan Boomerang) i Rick Flagg (Joel Kinnaman).

Legion samobójców. The Suicide Squad

Wyjawił także, że Warner Bros. dało mu wolną rękę w kwestii uśmiercania postaci. Dosłownie powiedzieli mu, że może zabić kogokolwiek chce. Dodaje, że od początku akceptowali jego historię i wizję, nie mając żadnych uwag i sugestii zmian.

- Bardzo mi ufali przez cały proces realizacji. Doszło to do tego poziomu, że byłem przerażony, ponieważ ten film oddaje 100% mnie. Jeśli coś pójdzie nie tak, nie będzie na kogo zwalić winy poza mną.

Legion samobójców 2 - premiera w kinach w sierpniu 2021 roku.