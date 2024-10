Jak gwiazda Pingwina przygotowała się do grania Sofii Falcone? Opowiada o swoim sposobie na stres

Cristin Milioti okazała się istną gwiazdą w serialu Pingwin. Aktorka wciela się w postać Sofii Falcone Gigante i każdego tygodnia zdobywa kolejne pochwały w sieci od zachwyconych fanów. W trakcie New York Comic Con opowiedziała o swoim procesie przygotowania do roli. Zainspirowała ją inna aktorka, która również gra w Pingwinie.

Kiedy zaczęliśmy kręcić, próbowałam się odseparować od wszystkiego. Deidre O'Connell i ja byłyśmy bardzo zestresowane na początku. Ciążyła na nas ogromna presja. To są duże plany zdjęciowe. Cała produkcja jest wielka. Czas płynie tak szybko i trzeba się spieszyć. Opowiedziała mi wtedy o swoim sposobie na stres. Walczy z nim przez oglądanie występów innych aktorów dla odwagi. I ja też zaczęłam to robić. To nie są występy, które mają cokolwiek wspólnego z daną rolą. Chodzi tylko o patrzenie, jak radzą sobie inni aktorzy, scenarzyści, reżyserzy. Starałam się trzymać z daleka od wszystkiego, co byłoby bliskie temu światu Pingwina.

Oglądałam Glorię, bo Deidre o tym wspomniała. Wszystko z Geną Rowlands obiecuje bardzo odważny występ aktorski.