Kristen Stewart i Michael Cera zwiedzają Kalifornię. Zwiastun filmu drogi Sacramento

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Film Sacramento debiutował w trakcie Tribeca Film Festival. To produkcja wyreżyserowana przez Michaela Angarano, który wcieli się też w jednego z głównych bohaterów. W obsadzie znajduje się również Michael Cera, Maya Erskine, a także Kristen Stewart. Dla ostatniej z wymienionych gwiazd nie jest to pierwsza współpraca z reżyserem, z którym działała już w 2004 roku przy okazji Ucieczki w milczenie. Chris Smith pisał scenariusz do filmu.

W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun produkcji.

Sacramento - opis fabuły

Film opowiada o perypetiach grupki znajomych. Rosie (Kristen Stewart) próbuje nakłonić swojego męża Glenna (Michael Cera), aby ten odnowił kontakt z przyjacielem, z którym dawno nie rozmawiał (Michael Angarano), po tym jak ojciec tamtego umarł. Wspólnie wyruszają w podróż po Kalifornii, w trakcie której mogą wspominać przeszłość i się nad nią zastanowić.

Film Sacramento ma zadebiutować w amerykańskich kinach 11 kwietnia 2025 roku. Na razie nie ma informacji o polskiej premierze.