Legion samobójców 2 - film to w końcu reboot czy kontynuacja? John Cena tłumaczy

fot. materiały prasowe

Legion samobójców to film z 2016 roku, który zebrał wiele negatywnych recenzji, ale również zarobił sporo pieniędzy w box office. W tym roku do kin trafi widowisko Legion samobójców: The Suicide Squad. Od początku ogłoszenia tego projektu fani zastanawiali się czy jest to sequel produkcji z 2016 roku czy jej reboot. Tak naprawdę do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi na to pytanie. Z pomocą pospieszył John Cena, który w filmie z 2021 roku wciela się w postać Peacemakera. Wygląda na to, że prawda leży gdzieś pośrodku. Były wrestler w rozmowie z The Observer stwierdził, że nie jest to ani reboot filmu z 2016 roku ani jego kontynuacja. Powiedział, że jest to w pełni twór szalenie kreatywnego mózgu Jamesa Gunna.

Ponadto sam Gunn na swoim Twitterze wyjawił, że od czasu do czasu rozmawia z osobami decyzyjnymi na temat potencjalnego crossoveru światów DC i Marvela. Jednak nie chciał zdradzić żadnych szczegółów tych negocjacji.

Legion samobójców. The Suicide Squad

W widowisku występują: Margot Robbie jako Harley Quinn, Idris Elba jako Bloodsport, Joel Kinnaman jako Rick Flag, Viola Davis jako Amanda Waller, Jai Courtney jako Kapitan Boomerang, John Cena jako Peacemaker, David Dastmalchian jako Polka-Dot Man, Daniela Melchior jako Ratcatcher 2, Steve Agee jako King Shark, Nathan Fillion jako TDK, Mayling Ng jako Mongal, Flula Borg jako Javelin, Sean Gunn jako Weasel, Michael Rooker jako Savant, Pete Davidson jako Blackguard, Peter Capaldi jako Thinker, Alice Braga jako Sol Soria, Storm Reid jako Tyla, córka Bloodsporta, Juan Diego Botto jako Generał Luna i Joaquín Cosío jako Generał Dywizji Suarez.

Legion samobójców: The Suicide Squad - premiera filmu w Polsce 30 lipca.