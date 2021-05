Legion samobójców 2 - Margot Robbie wykonała w filmie największy wyczyn kaskaderski w swojej karierze

fot. materiały prasowe

Legion samobójców: The Suicide Squad to jeden z najbardziej oczekiwanych filmów 2021 roku. W produkcji zobaczymy kolejną misję tytułowego oddziału złożonego z superzłoczyńców uniwersum DC. Reżyser projektu James Gunn w rozmowie z Associated Press wyjawił, że nakręcił prawdopodobnie najlepszą sekwencję akcji w swojej karierze, która dotyczy postaci Harley Quinn granej przez Margot Robbie. Scena trwa cztery minuty i jest to również największe kaskaderskie dokonanie dotychczas dla samej aktorki. Reżyser pochwalił ją za jej przygotowanie atletyczne i to, że potrafi wykonać skomplikowane akrobacje.

Ponadto Gunn wypowiedział się na temat tego czy aktorzy i aktorki wiedzieli, że ich postać zginie w widowisku. Stwierdził, że każdy, kto ginął w filmie, wiedział o tym po otrzymaniu scenariusza lub w przypadku nowych członków obsady, gdy zaproponowano im tę rolę.

Legion samobójców: The Suicide Squad

W widowisku występują: Margot Robbie jako Harley Quinn, Idris Elba jako Bloodsport, Joel Kinnaman jako Rick Flag, Viola Davis jako Amanda Waller, Jai Courtney jako Kapitan Boomerang, John Cena jako Peacemaker, David Dastmalchian jako Polka-Dot Man, Daniela Melchior jako Ratcatcher 2, Steve Agee jako King Shark, Nathan Fillion jako TDK, Mayling Ng jako Mongal, Flula Borg jako Javelin, Sean Gunn jako Weasel, Michael Rooker jako Savant, Pete Davidson jako Blackguard, Peter Capaldi jako Thinker, Alice Braga jako Sol Soria, Storm Reid jako Tyla, córka Bloodsporta, Juan Diego Botto jako Generał Luna i Joaquín Cosío jako Generał Dywizji Suarez.

Legion samobójców: The Suicide Squad - premiera filmu w Polsce 30 lipca.