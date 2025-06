Świetne wyniki Lilo i Sticha i Mission: Impossible 8. Karate Kid rozczarowuje

Fot. Materiały prasowe

Lilo i Stich bez problemu utrzymuje pozycję lidera box office’u po drugim weekendzie wyświetlania. Zanotował spadek frekwencji tylko o 51%, co przełożyło się na wynik 63 mln dolarów (łącznie 280,1 mln dolarów na rynku amerykańskim). Na świecie radzi sobie fenomenalnie – 28-procentowy spadek frekwencji dał 113,1 mln dolarów z 52 krajów (330,7 mln dolarów do tej pory). Sumując, film ma na koncie 610,8 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 100 mln dolarów. Dla porównania przypomnijmy, że oryginalna animacja zebrała globalnie 273,9 mln dolarów.

Mission: Impossible – The Final Reckoning – box office

Drugą lokatę w amerykańskim box office zajmujeMission: Impossible - The Final Reckoning z wynikiem 27,3 mln dolarów. Zanotowano spadek frekwencji o 55%. Do tej pory film zebrał na tym rynku 122,6 mln dolarów. Na świecie radzi sobie znacznie lepiej - 76,1 mln dolarów (spadek tylko o 33%), co daje 231,2 mln dolarów poza USA. Łącznie film ma już 353,8 mln dolarów wpływów. Budżet sięga 400 mln dolarów, więc nie ma szans na zwrócenie kosztów przy emisji kinowej.

Karate Kid: Legendy – box office

Karate Kid: Legendy rozczarował i zadebiutował w Ameryce Północnej na trzecim miejscu z wynikiem 21 mln dolarów - znacznie poniżej prognoz, które zapowiadały otwarcie na poziomie 35 mln dolarów. Na świecie również słabo - 12 mln dolarów z 43 krajów (łącznie 26 mln dolarów). Sumując, film zebrał 47 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 45 mln dolarów.

Eksperci zwracają uwagę na kluczowy wątek braku zainteresowania tą franczyzą. Zauważają, że jej fani to obecnie w dużej mierze wielbiciele Cobra Kai, którzy wolą oglądać produkcje w domu niż w kinie. To bezpośrednio przełożyło się na niską frekwencję. Drugą ważną przyczyną jest silna konkurencja, która nie daje szans mniej medialnym tytułom.