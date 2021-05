Batgirl - znaleziono reżyserów filmu Warner Bros o bohaterce

Źródło: DC

Adil El Arbi i Bilall Fallah, czyli twórcy odpowiedzialni za sukces Bad Boys for Life, a ostatnio pracujący nad serialem Ms. Marvel dla serwisu Dinsey+ zostali zatrudnieni do wyreżyserowania filmu Batgirl, który powstaje dla platformy HBO Max. Christina Hodson napisała scenariusz do widowiska, natomiast Kristin Burr piastuje stanowisko producentki projektu.

Joss Whedon miał wcześniej napisać i wyreżyserować to widowisko, ale opuścił projekt po roku pracy, wyjaśniając, że po prostu nie może wymyślić właściwej historii.

Źródło: DC

Batgirl w komiksach to tak naprawdę Barbara Gordon, córka komisarza Gordona, która postanawia przywdziać płaszcz bohaterki i walczyć z przestępczością w Gotham. Tym samym dołączyła do rodziny Mrocznego Rycerza. Jak na razie szczegóły fabuły produkcji są trzymane w tajemnicy. Nie wiadomo również nic na temat castingu do tytułowej roli w projekcie.