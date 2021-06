Legion samobójców 2 - nowy, szalony zwiastun filmu. Zaskakujące powiązanie z Supermanem

fot. Warner Bros

Legion samobójców: The Suicide Squad to nowe widowisko Warner Bros oparte na komiksach DC o tytułowej drużynie antagonistów uniwersum. Zaprezentowano nowy zwiastun produkcji. Co ciekawe na początku był on tylko dostępny w reklamach w serwisie YouTube. Teraz pojawił się w sieci w normalnym wydaniu. Z materiału możemy dowiedzieć się o powiązaniu Bloodsporta z Supermanem. Wideo jest dostępne poniżej.

Jest to wyciek, więc nie możemy go osadzić, ponieważ wideo jest w playerze bez kodu osadzania. Kliknij, by obejrzeć zwiastun.

Legion samobójców 2 - fabuła

W filmie tytułowa drużyna złoczyńców zostaje wysłana na misję na wyspę Corto Maltese w Ameryce Łacińskiej. Na miejscu muszą zlikwidować nazistowskie laboratorium, gdzie przeprowadzano eksperymenty na pewnym kosmicznym bycie. Tym okazuje się Starro, który potrafi przejmować umysły innych istot.

Ponadto zadebiutowały nowe zdjęcia z filmu:

Legion samobójców: The Suicide Squad

Legion samobójców 2 - obsada

W widowisku występują: Margot Robbie jako Harley Quinn, Idris Elba jako Bloodsport, Joel Kinnaman jako Rick Flag, Viola Davis jako Amanda Waller, Jai Courtney jako Kapitan Boomerang, John Cena jako Peacemaker, David Dastmalchian jako Polka-Dot Man, Daniela Melchior jako Ratcatcher 2, Steve Agee jako King Shark, Nathan Fillion jako TDK, Mayling Ng jako Mongal, Flula Borg jako Javelin, Sean Gunn jako Weasel, Michael Rooker jako Savant, Pete Davidson jako Blackguard, Peter Capaldi jako Thinker, Alice Braga jako Sol Soria, Storm Reid jako Tyla, córka Bloodsporta, Juan Diego Botto jako Generał Luna i Joaquín Cosío jako Generał Dywizji Suarez.

Legion samobójców: The Suicide Squad - premiera filmu w Polsce 30 lipca.