W MCU zadebiutuje nowy, kosmiczny superbohater? Tajemnicza sugestia odnośnie Kapitan Marvel i Lokiego

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel Comics

Reklama

Mimo wielkiego sukcesu finansowego, którym była Kapitan Marvel z 2019 roku, jej kontynuacja, czyli Marvels, była już porażką pod każdym względem. Pomimo tego Marvel Studios nie planuje odsuwać przedstawionych tam superbohaterek w cień. Kapitan Marvel ma odegrać ważną rolę w Avengers: Doomsday i Avengers: Secret Wars. Plotką na temat jej roli podzielił się The Cosmic Circus, który zasugerował powiązanie tej postaci z Lokim:

Wiemy, że jest w stanie zaabsorbować wiele energii, ale czy kiedykolwiek się zastanawialiście ile energii to już zbyt wiele? Co by się stało, gdyby Carol miała kontakt z liniami czasu, które utrzymuje Loki?

Strona wskazała też na nowego superbohatera, które te filmy mogłyby wprowadzić do większego uniwersum MCU. Chodzi mianowicie o Noh-Varra, czyli komiksowego Marvel Boya.

Słyszałem, że Marvel jest zainteresowany wprowadzeniem Noh-Varra w MCU. Tym bardziej, że jego pochodzenie jest związane z multiwersum i ma on rolę do odegrania w Young Avengers. Nie jestem jednak w 100% przekonany, że tak będzie.

Kim jest Marvel Boy?

Noh-Varr to postać, która zadebiutowała w komiksach Marvela w 2000 roku. Stworzona przez Granta Morrisona i J.G. Jonesa. To wojownik Kree z innego wymiaru, który po rozbiciu swojego statku kosmicznego na Ziemi jest początkowo wrogo nastawiony do ludzkości i szuka zemsty za śmierć swojej załogi. W późniejszym okresie stał się antybohaterem współpracującym m.in. z Young Avengers oraz Dark Avengers.

fot. Marvel Comics