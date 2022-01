Legion samobójców 2 - powstanie drugi serialowy spin-off. Twórca zapowiada

fot. Warner Bros.

James Gunn, twórca, reżyser i scenarzysta Legionu samobójców 2 oraz jego serialowego spin-off pod tytułem Peacemaker zdradził w rozmowie z Deadline, że pracuje nad kolejnym serialem osadzonym w DCEU. Sam Gunn nie wyjawił, o której postaci z jego filmu będzie on opowiadać, ale dodał, że są naprawdę duże szanse na powstanie tego projektu.

Legion samobójców 2 - powstanie nowy spin-off

Dziennikarz Deadline, powołując się na swoje źródła, twierdzi, że Gunn zaproponował platformie HBO Max pomysł na kolejny serial o postaci z Legionu samobójców 2. Projekt jest w bardzo wstępnej fazie; nie ma scenariuszy, ani zielonego światła. Jednakże osoby decyzyjne w HBO Max podobno są bardzo na tak i przekonuje ich do tego entuzjazm Gunna. Niewątpliwie sukces Peacemakera również odegra tutaj rolę, a na obecną chwilę jest on najlepiej ocenianą produkcją całego DCEU.

- Nie mogę niczego powiedzieć. Jest to związane z tym uniwersum. Nie sądzę jednak, by był to ten sam gatunek, co Peacemaker. Nie będzie w tym tak dużo komedii jak w Peacemakerze, ale na pewno jest osadzone w tym samym uniwersum - mówi Gunn.

W rozmowie Gunn też przypomniał, jak powstał Peacemaker. Reżyser nudził się podczas locked downu, więc zaczął go pisać, by zająć czymś głowę.

Peacemaker wciąż nie ma daty premiery w Polsce.

