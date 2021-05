Filmowy The Suicide Squad już atakuje. Legion samobójców przejmuje okładki w DC

Lucio Parrillo/DC

Legion samobójców: The Suicide Squad to bez dwóch zdań jeden z najbardziej oczekiwanych filmów tego roku. Choć do premiery pozostały jeszcze nieco ponad 2 miesiące, postacie z produkcji Jamesa Gunna już teraz mamy okazję obejrzeć na alternatywnych okładkach do sierpniowych komiksów wydawnictwa DC.

Od 3 do 24 sierpnia członkowie Task Force X pojawią się kolejno na wariantach okładkowych do następujących zeszytów: Batman #111, Suicide Squad #6, Green Lantern #5, The Joker #6, Wonder Woman #777, Superman: Son of Kal-El #2, Infinite Frontier #4, Future State: Gotham #4, Blue & Gold #2, Catwoman #34, The Flash #773, Harley Quinn #6 i Infinite Frontier #5. Tak prezentują się materiały:

Okładki alternatywne do sierpniowych komiksów DC z Suicide Squad

Warto zauważyć, że DC na podobny zabieg decyduje się już drugi raz w tym roku - wcześniej mogliśmy oglądać alternatywne okładki do komiksów, na których obecne były postacie z filmu Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera.

Film Legion samobójców: The Suicide Squad ma wejść na ekrany kin w Polsce 30 lipca.