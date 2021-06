Legion samobójców 2 - James Gunn o trudnościach, jakie sprawił mu King Shark

fot. Warner Bros.

W Legionie samobójców: The Suicide Squad powróci kilka postaci, które widzowie poznali w pierwszej części jak Amanda Waller (Viola Davis), Harley Quinn (Margot Robbie), Jai Courtney (kapitan Boomerang) i Rick Flagg (Joel Kinnaman). Dołączy do nich kilka nowych bohaterów m.in. King Shark, który jest komputerowo wygenerowanym gadającym rekinem. James Gunn, który stanął za kamerą filmu, stwierdził że ta postać sprawiła mu dużo trudności, żeby przenieść ją na ekran. Powiedział nawet, że było to trudniejsze zadanie niż w przypadku Groota i Rocketa ze Strażników Galaktyki, których również wyreżyserował.

Rocket był trudny, ponieważ nie łatwo jest przekształcić zwierzę w humanoidalną postać. Ale z rekinem było to pięć razy trudniejsze – był to bardzo, bardzo żmudny proces. Z perspektywy postaci bardzo różni się od tej dwójki, ponieważ ostatecznie na koniec dnia wiemy, że Strażnicy są dobrzy. Nie dotyczy to Legionu Samobójców 2. King Shark to ryba i zjada ludzi. Nie ma takiej miłości do ludzi, jaką mają ssaki. Ale chce przynależeć [do grupy] i pokazać, że jest mądry. A wcale nie jest.

Reżyser wspomniał również o ryzyku związanym z filmem, gdy wprowadza się do niego grupę. Powoduje to często, że scenariusz staje się bardziej płytki. James Gunn zadbał o to, żeby Legion Samobójców 2 był ciężki, jeśli chodzi o postacie, co usatysfakcjonuje widzów. Uznał, że są ryzykowniejsze rzeczy niż wielka chodząca rozgwiazda czy rekin, bo chodzi przede wszystkim o postacie i sposób, w jaki zostały pokazane, czego nie widzieliśmy w żadnej innej superbohaterskiej produkcji. Uważa, że radzenie sobie z delikatniejszymi momentami jest tak naprawdę najniebezpieczniejszym aspektem filmu. Będą one znacznie bardziej rewolucyjne niż te wielkie i szalone rzeczy. Ponadto sposób przemieszczania się w czasie w filmie jest zupełnie inny niż w mainstreamowym nurcie.

Legion samobójców 2 - premiera w polskich kinach 30 lipca 2021 roku.