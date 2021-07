Legion samobójców 2 - gigantyczny Starro stanął na placu w centrum Londynu

fot. materiały prasowe

Wkrótce Legion samobójców: The Suicide Squad wejdzie na ekrany polskich kin, tymczasem producent Peter Safran wytłumaczył, dlaczego w ogóle zdecydowano się ten film zrobić. Przypomnijmy, że Suicide Squad w reżyserii Jamesa Gunna nakręcono w zasadzie świeżo po filmie Davida Ayera z 2016 roku, zaś nadchodzący Legion samobójców: The Suicide Squad nie jest ani sequelem ani rebootem swego poprzednika. Jak się okazuje, przyczyną dla powstania kolejnej produkcji o grupie złoczyńców jest... sam James Gunn, a raczej jego dostępność. Największe znaczenie miało bowiem to, że reżyser może wnieść do projektu swą autorską wizję.

Kiedy Safran dowiedział się, że James Gunn jest dostępny, od razu zaproponował mu ten projekt. Choć sam reżyser wahał się, producentowi udało się go przekonać.

Zapytałem go: "Kto jest w stanie najlepiej zebrać w jednej misji grupę zróżnicowanych złoczyńców?" Tylko James Gunn! – powiedział Safran.

Gunn zapytał więc, czy mógłby zacząć pisać cały film od zera, po swojemu, czy byłby zobowiązany uwzględnić jakieś postaci lub podporządkować się wcześniejszym ustaleniom.

Studio odpowiedziało, że chce Legion samobójców, który narodził się w umyśle Jamesa Gunna. Tak więc nie jest to sequel i nie jest to reboot. To po prostu Legion samobójców Jamesa Gunna – wytłumaczył producent.

Safran zdradził również, że od samego pomysłu do rozpoczęcia zdjęć do filmu nie minął nawet rok. A to z uwagi na fakt, iż Gunn miał całkowitą jasność tego, jaki film chce nakręcić.

Jego pomysł był taki: Legion samobójców: The Suicide Squad ma być klasycznym filmem o misji wojennej, do którego wrzuci bohaterów i humor, jakie James umieszcza we wszystkich swoich dziełach.

Legion samobójców 2 i olbrzymi Starro w Londynie

Teraz zaś wyczekiwany przez fanów Legion samobójców: The Suicide Squad wchodzi na światowe ekrany. Z tej okazji w Londynie na placu Leicester Square stanął ogromny Starro. Sam reżyser na wieść o tym nie krył wzruszenia.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1420153000698339330

James Gunn za pośrednictwem Twittera zdradził także, że rozmawiał z Warnerem na temat planów po filmie Legion samobójców: The Suicide Squad. Reżyser wypowiedział się jednak bardzo lakonicznie i na tę chwilę nie wiadomo, czy w najbliższym czasie zajmie się pracą nad kolejnym Legionem Samobójców, Peacemakerem czy jakimś innym projektem ze świata DC. Wcześniej reżyser sugerował jednak, że Peacemaker może liczyć na więcej niż jeden sezon.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1420103084093575168

Legion samobójców: The Suicide Squad - polska premiera już 6 sierpnia 2021 roku.