Legion Samobójców - David Ayer potwierdza teorię fana o Jokerze i Harley Quinn

Powszechnie wiadomo, że Legion samobójców odbiega znacząco od tego, co ostatecznie chciał zaprezentować reżyser, David Ayer. Dlatego też fani wielokrotnie snuli domysły i tworzyli teorie dotyczące tego, co chciał pierwotnie przedstawić twórca. Ten potwierdził w mediach społecznościowych kolejną z nich.

Tym razem jeden z fanów zebrał zdjęcia od kulis produkcji. W scenie z Jokerem widzimy kobietę w czerwonej sukience, która ostatecznie w filmie się nie znalazła. Internauta wysnuł teorię, że były to porwane dziewczyny zmuszane do przebierania się za Harley Quinn, gdy ta została zamknięta w więzieniu. Pociągnął swoje przypuszczenia dalej twierdząc, że mordował je, gdy nie spełniały jego oczekiwań.

Teorię fana potwierdził Ayer na swoim Twitterze. Być może nie jest to kluczowy wątek dla filmu, ale w uznaniu fanów na Twitterze, jest to kolejny element wycięty z historii Księcia Zbrodni w tym filmie. Do teraz wielu z nich żałuje, że reżyser nie mógł przedstawić szerzej relacji Jokera i Harley Quinn. Stąd wciąż pojawia się akcja pod hahstagiem #RealeseSnyderCut, nawiązując tym samym do szansy danej Zackowi Snyderowi w stworzeniu własnej wizji na Ligę Sprawiedliwości.