Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge z nowymi szczegółami. Zobacz wideo

materiały prasowe

W sieci pojawiło się wideo, dzięki któremu można zapoznać się z atrakcjami czekającymi w Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge. Będzie to produkcja w wirtualnej rzeczywistości, która przeniesie użytkowników do świata Gwiezdnych Wojen. Jej akcja osadzona została na planecie Batuu, a gracze wcielą się w droida naprawczego. W trakcie pobytu w tym miejscu natrafi on m.in. na Guaviańską Bandę Śmierci, na której czele stoi Tara Rashin (w tej roli usłyszymy Debrę Wilson).

Materiał wideo zdradza też, że istotną rolę w całej historii odegra barman o imieniu Seezelslak, w którego wcieli się aktor i komik Bobby Moynihan. Kosmita ten będzie opowiadał historie, które gracze będą mogli zobaczyć „od środka”.

Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge ma zadebiutować w tym roku, jednak dokładna data debiutu gry nie została jeszcze ujawniona.