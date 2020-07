Rian Jonhson wyreżyserował… reklamę Pokemon GO. Zobacz wideo

materiały prasowe

Rian Johnson to amerykański reżyser, który pracował m.in. nad filmami Na noże czy Gwiezdne wojny: ostatni Jedi. Najnowszy projekt, za który odpowiadał znacznie odbiega jednak od jego dotychczasowych dokonań. Mowa bowiem o… reklamie mobilnej gry Pokemon Go, a konkretnie materiale promującym wydarzenie GO Fest 2020, które odbędzie się w dniach 25-26 lipca.

Reżyser przyznaje, że stworzenie tej reklamy było dla niego pewnym wyzwaniem i nowym doświadczeniem. Projekt powstawał zdalnie i brały w nim udział aktorzy i ekipa „od Nowej Zeldanii po Los Angeles” we współpracy z zespołami Niantic i The Pokemon Company w Nowym Jorku, Seattle, San Francisco, Londynie i Tokio. Johnson dodaje też, że sam również jest „wieloletnim trenerem Pokemonów”.

Pokemon GO mimo upływu 4 lat od premiery nadal cieszy się dużym zainteresowaniem oraz jest niezwykle dochodowe dla twórców. Jak informuje serwis The Hollywood Reporter, do końca 2019 roku gra zarobiła ponad 3,1 miliarda dolarów.