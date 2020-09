Legion samobójców - David Ayer ujawnia, dlaczego Warner Bros. chciało śmierci El Diablo

Warner Bros.

Reżyser filmu Legion samobójców: The Suicide Squad, David Ayer, podzielił się nową informacją związaną z wprowadzonymi w jego filmie zmianami, których wymagało studio Warner Bros. Filmowiec wyjawił, dlaczego studio uznało, że jedyną możliwością zakończenia historii El Diablo była jego śmierć.

Potwierdził, że członek Task Force X rzeczywiście miał przeżyć - zanim Warner Bros. zdecydowało inaczej.

Argumentem było to, że zabił swoją rodzinę, więc musiał umrzeć. Albo to, albo historia jego rodziny zostałaby wycięta. Czasem trzeba wybrać, co ocalić, by uchronić się przed jeszcze gorszym efektem.

W ostatniej filmowej bitwie El Diablo Jaya Hernandeza przekształcił się w olbrzymiego demona, zanim wysadził się w powietrze, co zdecydowanie nie wydawało się najlepszym możliwym zakończeniem dla tej postaci. Chociaż był winny śmierci rodziny, dalsza droga w poszukiwaniu odkupienia mogłaby być znacznie bardziej interesująca.

https://twitter.com/DavidAyerMovies/status/1303426758624960512

https://twitter.com/DavidAyerMovies/status/1303432538816491520