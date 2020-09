Mulan - polityk atakuje film. Zarzuca Disneyowi wybielanie ludobójstwa

fot. materiały prasowe

Aktorskiej wersji Mulan towarzyszy atmosfera skandalu. Oburzenie widzów i przedstawicieli branży filmowej przerodziło się w bojkot. Jednym z wielu "grzechów" filmu jest niedawno ujawniony fakt, że kręcono go m.in. w prowincji Sinciang (Xinjiang). Jak wiemy, Chiny stworzyły z tego regionu autonomicznego wielki obóz internowania. Znajdują się tam obozy koncentracyjne, w których więzi się Ujgurów oraz inne muzułmańskie mniejszości, które zamieszkują Chińską Republikę Ludową. Jest to aż milion prześladowanych i okrutnie traktowanych ludzi.

Według ekspertów również tam - w ramach kampanii ograniczającej przyrost naturalny - kobiety poddawane są przymusowej sterylizacji. Jest to tak zwane demograficzne ludobójstwo.

W związku z tym senator Josh Hawley wysłał list do CEO Disneya - Boba Chapka. W liście polityk potępił korporację za to, co nazwał "wybielaniem trwającego ludobójstwa Ujgurów i innych muzułmańskich mniejszości etnicznych". Pyta również, czy film zniknie z platformy Disney+ - jest to według niego istotne, by "uniknąć dalszego gloryfikowania urzędników i agencji Komunistycznej Partii Chin odpowiedzialnych za liczne okrucieństwa".

Według The New York Times podmiotem wymienionym w raportach Mulan jest np. biuro policji w Turpan, mieście we wschodnim Sinciang. W październiku 2019 roku administracja Donalda Trumpa umieściła to biuro i inne organizacje policyjne w Sinciang na czarnej liście, która zabrania amerykańskim firmom sprzedawania lub dostarczania im produktów. Polityk pyta również o te powiązania i inne "pomoce" ze strony agencji związanych z partią komunistyczną.

Póki co czekamy na odpowiedź Disneya. Studio dotychczas nie skomentowało zarzutów.