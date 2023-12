Legion samobójców - nowe zdjęcie Jokera. Reżyser mówi, jak studio potraktowało postać

fot. materiały prasowe

Reklama

David Ayer, reżyser filmu Legion samobójców z 2016 roku opublikował nowe zdjęcie Jokera ze złotym karabinem. W kolejnym tweecie na portalu X dodał wyjaśnienie, jaka to miała być postać w jego montażu i jak osoby ze studia odpowiedzialna za kinową wersję go potraktowały.

Legion samobójców - Joker miał być inny

Ayer tłumaczy, że w jego wersji był on postacią poważną i był jak niepowstrzymana siła natury. Miał dokładnie rozpisany wątek, który rozwijał się przez cały film aż do swojej kulminacji.

- Nie był chaotyczny i głupi. W wersji studia on jest rekwizytem, nie postacią.

Tak zwany Ayer Cut nie został ogłoszony i nie wiadomo, czy zostanie wydany. Reżyser mówił wielokrotnie, że ta wersja zasadniczo jest gotowa i niewiele trzeba przy niej zrobić, by móc ją wypuścić w świat. W jednym z ostatnim wywiadów wyrażał wręcz pewność, że prędzej czy później James Gunn, szef DC Studios, doprowadzi do tego, że ten film ujrzy światło dzienne. Sam jednak przestrzegał, że nie nastąpi to zbyt szybko, bo ma on pełne ręce roboty z budową nowego uniwersum DCU.