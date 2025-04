Grzesznicy pokonują Minecrafta w USA. Wyniki zaskoczyły

fot. materiały prasowe

Grzesznicy wygrali świąteczny weekend w Ameryce Północnej. Z trzech dni zebrano 48 mln dolarów (około 55 mln dolarów z 4 dni) i to pozwoliło horrorowi w reżyserii Ryana Cooglera zająć pierwsze miejsce. Tym samym zrzucił Minecrafta, który niepodzielnie królował na tej pozycji bez żadnej konkurencji.

Grzesznicy – box office

Film zbiera fantastyczne oceny krytyków, ale również kapitalne od widzów. Według CinemaScore, które zbiera oceny widzów w amerykańskich kinach tuż po zakończonych premierowych seansach, film ma ocenę A, czyli jedną z najlepszych, jakich horrory zazwyczaj nie otrzymują.

Na świecie nie ma wielkiego zainteresowania Grzesznikami, ponieważ zebrał jedynie 15,4 mln dolarów, więc nie jest to duży wynik w porównaniu do Ameryki Północnej. Globalnie w trzy dni zebrano 61 mln dolarów przy budżecie 90 mln dolarów. Dobre opinie widzów zagwarantują niskie spadki frekwencji, więc to znakomity start dla filmu opartego na oryginalnym pomyśle.

Minecraft – box office

Chociaż Minecraft: Film stracił pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych na rzecz Grzeszników, to nadal notuje dobre wyniki. 40,5 mln dolarów w trzecim weekendzie wyświetlania to doskonały wynik, będący efektem niskich spadków frekwencji. Widzowie polecają film znajomym i to napędza kolejne osoby do kin. 343,8 mln dolarów w USA to niesamowity wyczyn. Na świecie w trzydniowy weekend zebrano 59 mln dolarów (łącznie 376,2 mln dolarów).

Sumując, film ma na koncie 720,8 mln dolarów przy budżecie 150 mln dolarów. Wszystko wskazuje na to, że miliard jest w zasięgu.

The King of Kings – box office

Podium zamyka animacja The King of Kings, która – w związku z tematyką religijną – cieszyła się wielką popularnością w święta wielkanocne w USA. Zaledwie 11% spadku frekwencji w porównaniu do weekendu premierowego zagwarantowało kwotę 17,2 mln dolarów. Łącznie film zgromadził 45,3 mln dolarów przy budżecie 15 mln dolarów. Animacja nie miała premiery poza USA.