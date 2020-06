Legion samobójców - oryginalny montaż reżysera może powstać? Nowe informacje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

W maju 2020 roku ogłoszono powstanie Snyder Cut, czyli oryginalnego montażu filmu Liga Sprawiedliwości według Zacka Snydera. Kinowa wersja według dziennikarzy była montażem producentów z Warner Bros. (nawet nie Jossa Whedona, który dokończył film) i zmienił jakieś 3/4 tego, co stworzył Snyder. Szybko pojawiły się głosy, że taką samą decyzję powinno podjąć się w związku z hitem Legion samobójców Davida Ayera, który również ucierpiał przez absurdalne decyzje ówczesnych władz Warner Bros. Kinowa wersja również nie jest montażem reżysera.

Według nowej plotki Warner Bros. rozważa wypuszczenie montażu Davida Ayera również na HBO Max, tak jak Ligę Sprawiedliwości. Na razie jest to pomysł brany pod uwagę po premierze Snyder Cut. Różnica polega na tym, że tutaj zmieniono cały film montażem, nie drogimi dokrętkami, więc stworzenie tej wersji jest relatywnie proste. Według dziennikarzy montaż Ayera dotarł do pokazów testowych, które zbierały bardzo dobre oceny. Potem była premiera Batman v Superman: Świt sprawiedliwości i panika władz Warner Bros., które zaczęły ingerować we wszystko i zmieniać chaotycznie wizję filmów. Ofiarami były Legion samobójców i Liga Sprawiedliwości.

Sam David Ayer w nowych tweetach potwierdza, że recenzje Batman v Superman wpłynęły na chaotyczne działania władz studia, ale dodaje, że dla nich istotny też był sukces Deadpoola. Dlatego, jak mówi reżyser, zmienili jego dramat o superbohaterach w komedię. Różnica jest aż tak duża, bo to kompletnie inne wizje. Ówczesne władze studia nie są już z nim związane.

Wspomina też o dokrętkach, które prowadził zgodnie z notatkami studia. Musiał pozmieniać wiele scen z Jokerem, bo były według producentów zbyt mroczne i poważne. Najpewniej dlatego też większość scen Jareda Leto została usunięta z filmu. Dotyczy to też długiego początku budującego warstwy relacji Harley Quinn z Jokerem, który w kinowej wersji został zminimalizowany do zaledwie kilku scen.

Nikt na razie oficjalnie nie komentuje plotek o AyerCut Legionu samobójców. Fani aktywnie wspierają tę kampanię w mediach społecznościowych.