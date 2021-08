Legion samobójców: The Suicide Squad - MCU, ukryte postacie, podwójne role. Wyłapaliście te easter eggi?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Legion samobójców: The Suicide Squad zadebiutował już w kinach i na platformie HBO Max. W moim prywatnym rankingu w mgnieniu oka stał się on najlepszą komiksową produkcją tego roku - reżyser James Gunn zaserwował widzom cudownie odświeżającą lekcję z Parszywej dwunastki, przeplatając w swojej historii aspekty pokonywania własnych ograniczeń, walki z rozmaitymi narzędziami kontroli i cementowania się jedynej w swoim rodzaju drużyny. Najwyższy czas, byśmy spróbowali odnaleźć liczne easter eggi, które dla odbiorców staną się dodatkowym smaczkiem.

Wbrew pozorom nie ma ich w filmie aż tak wielu. Najważniejsze z nich powiązane są z MCU i filmami z serii Strażnicy Galaktyki, ukrytymi na 2. bądź 3. planie zasadniczych wydarzeń postaciami czy podwójnymi rolami niektórych z członków obsady. Tak, na ekranie możemy zobaczyć starych, dobrych znajomych Gunna z doskonale już znaną z Kinowego Uniwersum Marvela aktorką na czele.

Na tym jednak nie koniec. Bombę w głowę Savanta wszczepia legendarny autor komiksów, Corto Maltese to lokacja znana wszystkim fanom Batmana, natomiast Nanaue aka King Shark czyta (do góry nogami!) książkę, która wielu czytelnikom sprawia trudności w odbiorze. Czy Projekt Starfish ma swoje źródło w prawdziwym świecie? Co mówią nam tatuaże Harley Quinn? I skąd, do licha, wziął się Weasel?

Na te pytania szukamy odpowiedzi w poniższym zestawieniu - jeśli zauważyliście coś, co przeoczyliśmy, tradycyjnie prosimy Was o podzielenie się tym faktem w komentarzach.

Legion samobójców: The Suicide Squad - postacie, obsada, easter eggi