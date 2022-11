LEGO The Legend of Zelda nie powstanie. Duńska firma informuje o "konflikcie licencyjnym"

fot. Nintendo

W ramach LEGO Ideas gracze otrzymali między innymi zestawy klocków z maskotką SEGI, niebieskim jeżem Sonikiem w roli głównej. Były również plany, by podobne zestawy otrzymał również Link, czyli główny bohater serii The Legend of Zelda. Producent zdecydował się jednak odrzucić wzsystkie osiem prac, jakie zakwalifikowały się do ostatecznego głosowania. Zdecydowano się również na zablokowanie zgłaszania kolejnych propozycji, które związane byłyby z serią dostępną na konsolach Nintendo.

Oceniliśmy już tę markę i stwierdziliśmy, że nie przyjmiemy zgłoszeń na niej bazujących - czytamy w informacji, jaka pojawia się przy projektach. Znajduje się tam również dopisek wskazujący na "konflikt licencyjny".

Innymi słowy LEGO nie mogło dogadać się z Nintendo, tak jak było to możliwe z firmą SEGA, która zezwoliła na wykorzystanie motywów i postaci z serii Sonic. Takie zachowanie jest jednak sporym zaskoczeniem biorąc pod uwagę fakt, że Nintendo i LEGO mieli już okazję współpracować wcześniej przy serii klocków LEGO Super Mario.