The Legend of Zelda - sztuczna inteligencja tworzy plakaty fikcyjnego filmu. Tę obsadę zapamiętacie na długo

Narzędzia do generowania obrazów przy użyciu sztucznej inteligencji, takie jak DALL-E czy Midjourney cieszą się dużą popularnością również wśród miłośników popkultury. Tym razem skorzystał z nich Dan Leveille, by przygotować serię grafik przedstawiających Toma Hollanda w roli... Linka, czyli głównego bohatera popularnej serii The Legend of Zelda. Trzeba przyznać, że grafiki wyglądają zaskakująco realistycznie - na tyle, że w przypadku niektórych z nich naprawdę można byłoby uwierzyć, że pochodzą one z jakiegoś oficjalnego projektu.

Tom Holland jako Link - prace stworzone z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Tom Holland jako Link z The Legend of Zelda

Leveille z czasem poszedł o krok dalej i wykorzystując podobne narzędzia przygotował kolejną serię grafik. Tym razem plakaty przedstawiają już nie tylko Toma Hollanda, ale też inne gwiazdy w rolach innych bohaterów znanych z serii The Legend of Zelda. W poniższej galerii zobaczycie między innymi, jak Danny DeVito wypada w roli Tingle'a i czy Idris Elba sprawdziłby się w roli antagonisty cyklu, Ganondorfa.

Gwiazdy jako bohaterowie The Legend of Zelda okiem sztucznej inteligencji

Więcej prac, które przygotował Dan Leveille, możecie znaleźć na jego profilach na Facebooku oraz Instagramie.