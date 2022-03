The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 nie zadebiutuje w tym roku! Jest nowa data premiery

fot. Nintendo

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, jak przyjęło się określać nadchodzący, niezatytułowany jeszcze sequel gry z 2017 roku, nigdy nie otrzymało konkretnej daty premiery. Mimo tego twórcy kilkukrotnie wspominali, że celują w rok 2022. Teraz wiemy jednak, że terminu tego nie uda się dotrzymać.

Do sieci trafiło krótkie wideo, w którym Eiji Aonuma, producent czuwający nad serią The Legend of Zelda, mówi wprost, że zdecydowano się przełożyć premierę gry na wiosnę 2023 roku. Jednocześnie przeprosił on fanów za to, że będą musieli czekać dłużej.

Dokładnych powodów opóźnienia nie podano. Aonuma przypomniał jedynie, że BOTW 2 zabierze graczy także w chmury, nie zabraknie również zupełnie nowych rozwiązań i mechanik. Można domyślać się, że ich wprowadzenie wymaga więcej czasu.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 zmierza wyłącznie na konsolę Nintendo Switch.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.