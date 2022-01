The Legend of Zelda: Majora's Mask wkrótce trafi do abonamentu Nintendo Switch Online

fot. Nintendo

Nintendo Switch Online + Expansion Pack już wkrótce wzbogaci się o kolejny wielki hit sprzed lat. Japońska firma oficjalnie poinformowała, że już w lutym do biblioteki usługi trafi The Legend of Zelda: Majora’s Mask czyli kontynuacja Ocarina of Time i zarazem jedna z najlepiej ocenianych gier w historii.

To produkcja, która oryginalnie zadebiutowała w 2000 roku na konsoli Nintendo Switch, a jej średnia ocen w serwisie Metacritic to 95/100 na podstawie 27 not wystawionych przez krytyków. Recenzenci oraz gracze chwalili ten tytuł nie tylko za dopracowaną rozgrywkę, ale też wyjątkową, mroczną atmosferę, wciągającą fabułę i ścieżkę dźwiękową.

Straszny los czeka Was w przyszłym miesiącu, o ile oczywiście nie uda się go Wam powstrzymać, bo to właśnie w lutym The Legend of Zelda: Majora's Mask zaliczy swój debiut na Nintendo Switch i w bibliotece gier z Nintendo 64 w ramach Nintendo Switch Online. W tej klasycznej produkcji Link ma tylko trzy dni na uratowanie świata, zanim księżyc spadnie, niszcząc Terminę i wszystkich mieszkańców - czytamy w komunikacie japońskiej firmy.

