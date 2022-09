The Legend of Zelda; Tears of the Kingdom - kontynuacja Breath of the Wild ma tytuł i datę premiery!

fot. Nintendo

Twórcy sequla świetnie ocenianego The Legend of Zelda: Breath of the Wild przez długi czas nie byli w stanie ujawnić żadnych konkretów na temat tej produkcji. Nie znaliśmy nie tylko jej daty premiery, ale nawet oficjalnego tytułu. Informacje te ujawniono dopiero na wrześniowej prezentacji Nintendo Direct. To właśnie tam ogłoszono, że gra nazywać się będzie The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom i zadebiutuje 12 maja 2023 roku.

Pokazano również zupełnie nowy zwiastun. Materiał jest bardzo klimatyczny, ale niestety nie pojawiło się w nim zbyt wiele ujęć, które prezentowałyby rozgrywkę. Można jednak spodziewać się, że do czasu premiery Nintendo zorganizuje pokazy, na których zobaczymy dłuższy, pozbawiony montażu gameplay.

The Legend of Zelda; Tears of the Kingdom dostępne będzie na wyłączność konsoli Nintendo Switch.