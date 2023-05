LEGO Pac-Man - zbuduj automat do gry z klocków. Ten zestaw to prawdziwy wehikuł czasu

LEGO Pac-Man to kolejny zestaw duńskich klocków, który zainteresuje przede wszystkim graczy. Tym razem umożliwi on zbudowanie repliki automatu z kultową produkcją firmy Capcom. Gotowy model składa się z 2651 elementów i będzie wysoki na 33 cm wysokości, a zdjęcia sugerują, że zachwyci on mnóstwem detali. Podświetlany klocek oświetli otwór na monety, a tylni panel będzie można zdjąć, by obejrzeć znajdujący się wewnątrz mechanizm. I chociaż na tym automacie nie zagracie, to dzięki wbudowanej korbce będzie można przeprowadzić symulację charakterystycznego pościgu w labiryncie. Do tego wszystkiego dochodzą jeszcze obrotowe figurki Pac-Mana, Blinky'ego i Clyde'a oraz minifigurka wraz z miniaturową wersją maszyny z Pac-Manem.

Zestaw LEGO Pac-Man trafi na sklepowe półki już 4 czerwca tego roku. Zainteresowani mogą kupić go za 1279,99 zł, a zamówienia przedpremierowe już wystartowały.

LEGO Pac-Man - zdjęcia

LEGO Pac-Man

Poniżej możecie zapoznać się także z wideo, które prezentuje działanie automatu w akcji.

https://twitter.com/LEGO_Group/status/1660559964748886016