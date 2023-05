Alan Wake 2 - premiera jeszcze w tym roku? Jeden z aktorów głosowych ujawnił datę

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Remedy Entertainment

Pierwszy zwiastun gry Alan Wake 2 pokazano w grudniu 2021 roku podczas gali The Game Awards. Od tego czasu o grze zrobiło się jednak cicho i do sieci nie trafiały żadne nowe informacje na temat tego projektu. Nie oznacza to jednak, że nic wokół niego się nie dzieje, a wręcz przeciwnie. Ze słów jednego z aktorów głosowych wynika, że prace nadal trwają i powoli zbliżają się do końca.

Aktor głosowy Matthew Poretta powiedział w jednym z odcinków podcastu Monsters, Madness and Magic, że był niedawno w Finlandii, gdzie znajduje się biuro studia Remedy Entertainment. Wyjawił, że twórcy aktualnie pracują nad grą, a premiera planowana jest na październik 2023 roku. Taki termin wydaje się dość prawdopodobny, bo nie da się ukryć, że produkcja ta mogłaby idealnie wpasować się klimatem w długie, jesienne wieczory.

Pracuję przy tym - ma wyjść w październiku. Aktualnie jesteśmy w trakcie prac. W zasadzie to w zeszłym tygodniu byłem w Finlandii. To stamtąd jest ta firma, Remedy, to niesamowici ludzie - tak Poretta odpowiedział na pytanie dotyczące gry Alan Wake 2.